Der Börseneuling Frequentis hat seine erste Coverage: Die Analysten der Commerzbank stufen die Aktie mit "Buy" und Kursziel 22,5 Euro ein.Des weiteren teilte die flatex Bank AG mit, bei Frequentis bis zum 12. Juni immer wieder Stabilisierungsmaßnahmen an der Frankfurter Börse innerhalb der Kursspanne 17,0 bis 18,0 Euro durchgeführt zu haben. Und: Seitens Frequentis selbst gibt es ebenfalls News: Die Traffic Control the Netherlands (LVNL) wählte Frequentis Electronic Flight Strips als Teil seines Modernisierungsprogramms für Tower-Systeme aus. Zwei Türme am Flughafen Amsterdam Schiphol seien mit Frequentis smartSTRIPS ausgestattet worden.Frequentis ( Akt. Indikation: 17,84 /17,90, 0,39%) Und: startup300 hat unter den ...

