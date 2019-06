Wenn die anderen Partner das Atomabkommen weiterhin nicht umsetzen, hält der Iran an seinem schrittweisen Ausstieg aus dem Abkommen fest, sagt Präsident Ruhani.

Der Iran hält ungeachtet der Bitten europäischer Staaten an seinem schrittweisen Ausstieg aus dem Atomabkommen fest, wenn die anderen Partner das Abkommen weiterhin nicht umsetzen. "Das ist das Mindeste, was wir machen können, denn die Seele des internationalen Atomabkommens wurde gebrochen", sagte Präsident Hassan Ruhani bei einer Kabinettssitzung am Mittwoch.

"Seele" des Abkommens sei die Öffnung der Wirtschaftskanäle zwischen dem Iran und der Außenwelt im Gegenzug für die Garantie, dass das iranische Atomprogramm friedlich sei. Genau dies sei nicht passiert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...