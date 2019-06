Die Serie 5178 SC (Single Core) ist die ungeschirmte Ausführung, erhältlich mit schwarzer oder grüngelber Ader. Serie 5278 SC ist die geschirmte Variante für EMV-gerechte Anwendungen. Diese einadrigen, doppelt isolierten PVC-Leitungen sind so konzipiert, dass sie in vielen Fällen mehradrige Leitungen ersetzen können - etwa wenn der Platz in vorhandenen Schlepp- beziehungsweise Energieführungsketten und Schlauchpaketen knapp wird oder minimale Biegeradien Probleme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...