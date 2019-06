In Bildverarbeitungssystemen spielen die Kamera, die Software und die Beleuchtung die Schlüsselrollen für die Leistungsfähigkeit des Systems. Gerade bei der Einbindung der Beleuchtung in das System kommt es zu Schwierigkeiten, weil Kamera und Blitz nicht genau genug synchronisiert werden können. Das vermindert die Leistungsfähigkeit des Bildverarbeitungssystems und die Lebensdauer der Beleuchtung.

Immer mehr Maschinen und Produktionsanlagen werden mit Bildverarbeitungssystemen ausgestattet, um Prozesse zu regeln, Produkte zu sortieren oder deren Qualität zu überprüfen. "Die Beleuchtung ist eine kritische Komponente von Machine-Vision-Systemen", verdeutlicht Andreas Waldl, Produktmanager Integrated Machine Vision bei B&R. "Denn die Beleuchtung bestimmt, wie die Kamera das abzubildende Objekt wahrnimmt. Dabei geht es um Faktoren wie Lichtintensität, Abstrahlrichtung und Wellenlänge. Aber auch die hochpräzise Steuerung des Blitzlichts ist sehr wichtig, damit das Bildverarbeitungssystem seine volle Leistungsfähigkeit erreichen kann."

In der Praxis stößt man dabei jedoch auf Hindernisse: "In der Realität lässt sich eine exakte Synchronisierung jedoch nicht umsetzen, weil Vision-Sensoren, Leuchten, Blitzcontroller und Maschinensteuerung von unterschiedlichen Herstellern stammen", erklärt Waldl. Weil ein gemeinsames Kommunikationsprotokoll fehlt, erfolgt der Datenaustausch zwischen den unterschiedlichen Geräten über digitale Ein- und Ausgänge.

Exakte Synchronisierung

Dadurch entstehen geringe zeitliche Verzögerungen und Ungenauigkeiten. So ist es zum Beispiel nicht möglich, dass Kamera und Blitz auf die Mikrosekunde genau zur gleichen Zeit blitzen und belichten. "Also bleibt dem Ersteller der Anwendung nichts anderes übrig, als die Blitzdauer zu verlängern. Nur so kann er sicherstellen, dass während der Belichtungszeit geblitzt wird", erläutert Waldl. Der gravierende Nachteil: Die Lebensdauer der LEDs sinkt beträchtlich.

Um das zu verhindern, kann der Anwendungsprogrammierer die Blitzintensität reduzieren, wodurch er jedoch die Belichtungszeit verlängern muss. Bei High-Speed-Anwendungen ...

