Um den Verkehr in den verstopften Innenstädten in den Griff zu bekommen, braucht es einen gut ausgebauten Nahverkehr. Und das möglichst günstig. Der ADAC hat die Ticketpreise in 21 deutschen Städten ausgewertet.

Elektroautos, E-Scooter, Flugtaxis: Die Mobilitätswende gibt sich gern futuristisch. Doch um den Verkehr in den verstopften Innenstädten in den Griff zu bekommen, braucht es vor allem einen gut ausgebauten Nahverkehr - und das möglichst günstig.

Der ADAC hat einen Preisvergleich in 21 deutschen Städten durchgeführt, der zeigt: Die Preisunterschiede für eine Tages- oder Monatskarte sind im bundesweiten Vergleich sehr groß. Das ist nicht einfach durch einen Vergleich mit den unterschiedlichen Lebenshaltungskosten erklärbar: Die für Pendler besonders wichtigen Monats- und Wochenkarten sind in München mit 55,20 und 15,40 Euro am günstigsten.

Am teuersten sind Monatsfahrkarten in Hamburg: Dort kosten sie mit 109,20 Euro fast das Doppelte wie in der bayrischen Landeshauptstadt. Es folgen Köln, Bonn und Frankfurt, wo die Monatskarten immer noch über 90 Euro kosten (98,50 am Rhein und 90,40 Euro am Main).

Auch das teuerste Wochenticket ist fast zweimal so teuer wie in München: 30 Euro kostet es in Berlin. Bei den Tageskarten liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...