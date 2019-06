Basel (ots) -



Die Oettinger Davidoff konnte 2018 ihre Stellung als führender

Anbieter am globalen Premium Zigarrenmarkt weiter stärken und den

Umsatz der Eigenmarken im Premium Zigarren Bereich um 6.3% erhöhen.

Der Gesamtumsatz des Finanzjahres 2018 blieb mit 500 Millionen CHF

(-0.2% gegenüber Vorjahr) stabil. Die im Rahmen des

Transformationsprogramms «Way Forward» durch die neue

Geschäftsleitung eingeleiteten Prozessoptimisierungsmassnahmen zeigen

positive Resultate und führten zu weiteren operativen Verbesserungen.



Die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50-Jahre-Jubiläum der Marke

Davidoff sowie die innovativen Produktneuheiten haben das

Eigenmarkengeschäft der Oettinger Davidoff im Geschäftsjahr 2018

weiter gestärkt. Die Marke Davidoff verzeichnete einen Zuwachs von

4.6% gegenüber Vorjahr, während AVO Cigars mit einem Plus von 15.6%

ein Rekordjahr verzeichnen konnte. Auch Camacho Cigars gewann im 2018

an Schwung zurück und realisierte einen Wachstum von 7.4% gegenüber

2017.



Investition in den Handel und in neue Marken- und

Einkaufserlebnisse



Die Kundschaft mit neuen und innovativen Marken- und

Einkaufserlebnissen zu überraschen, bleibt für die Oettinger Davidoff

weiterhin eine Kernpriorität. Das Unternehmen hat im vergangenen

Geschäftsjahr einen Franchise-Store in Brooklyn, New York (USA) und

in Nanning (China) eröffnet sowie Davidoff Walk-in-Humidore in den

Flughäfen Zürich, Genf, Moskau, Hong Kong und Guangzhou. Im 2019

wurde ein Walk-in Humidor am Flughafen Istanbul eingeweiht, je zwei

weitere folgen in den Flughäfen von Shanghai und Peking. Ausserdem

wird das Unternehmen in Shenzhen (China) einen zusätzlichen

Franchise-Store eröffnen und ein weiterer ist im Herbst in den USA

geplant. Priorität im kommerziellen Bereich wird weiterhin der Gewinn

von Marktanteilen in den Hauptmärkten sein, allem voran in den USA,

in Asien, Deutschland und in der Schweiz. Das Unternehmen will indes

auch das Geschäft in England, Spanien, Russland und im Mittleren

Osten ausbauen und die noch ungenutzten Möglichkeiten in Amerika

gezielt angehen und aufbauen. Im GTR (Global Travel Retail) Bereich

will die Oettinger Davidoff dank starker Beziehungen zu globalen und

regionalen Partnern vor allem das Wachstum in den führenden Flughäfen

auf der ganzen Welt vorantreiben. Um dem neuen Einkaufsverhalten -

Stichwort Digitalisierung - zu entsprechen, entwickelt Oettinger

Davidoff derzeit neue E-Commerce Möglichkeiten. In einem ersten

Schritt hat die A. Dürr & Co. AG, die Schweizer

Einzelhandelsgesellschaft der Oettinger Davidoff, am 11. Juni dieses

Jahres unter davidoffgeneva.ch einen Onlineshop für Schweizer Kunden

lanciert.



«Crop to Shop»-Philosophie als Grundstein der

Unternehmensverantwortung



Mit der «Crop to Shop»-Philosophie verfolgt das Unternehmen den

Ansatz der vertikalen Integration der gesamten Wertschöpfungskette

und ermöglicht die Analyse, Steuerung und Überwachung aller

Arbeitsschritte vom Tabaksamen bis hin zur Auslieferung der

handgerollten Premium-Zigarre in den Handel. Diese

Wertschöpfungskette gilt es, weiterhin nachhaltig zu optimieren und

kontinuierlich den sich verändernden regulatorischen Anforderungen

der Industrie und der Märkte anzupassen. Dies ist der einzige Weg,

die Premium-Qualität, Konsistenz und weltweite Verfügbarkeit unserer

Produkte nachhaltig und langfristig zu gewährleisten.



Ausbau der Führungsposition im Premium-Zigarrengeschäft mit der

«Way Forward Transformation Roadmap»



Die von CEO Beat Hauenstein zu Beginn 2018 neu zusammengesetzte

Konzernleitung hat im vergangenen Jahr im Rahmen des fünfjährigen

«Way Forward»-Transformationsprogramms weitere Eckwerte für das

Geschäftswachstum und operative Verbesserungen festgelegt. Die «Way

Forward» Transformation Roadmap basiert auf vier Säulen und deckt die

Bereiche Marke, Kommerzielle Ausrichtung, Effizienz und

Führung/Kultur ab. Auch bei der US-Tochtergesellschaft in Tampa, der

«Davidoff of Geneva USA», arbeitet ein neues Führungsteam an der

weiteren Fokussierung der unternehmerischen Aktivitäten. «Mit unserem

Fünfjahresplan wollen wir unsere Führungsposition im handgerollten

Premium-Zigarrenbereich und Grosshandel sicherstellen und weiter

ausbauen, so dass wir auch in Zukunft unser Premium-Versprechen

gegenüber unseren Kunden und Partnern weltweit wahrnehmen und unsere

Aficionados mit innovativen Zigarrenblends erfreuen und überraschen

können», sagt Beat Hauenstein, CEO der Oettinger Davidoff.



Über die Oettinger Davidoff



Die Oettinger Davidoff Gruppe mit einem Umsatz von rund 500

Millionen Schweizer Franken und 3600 Beschäftigten auf der ganzen

Welt kann ihre Wurzeln bis ins Jahr 1875 zurückführen und ist bis

heute ein eigenständiges Familienunternehmen. Sie widmet sich der

Herstellung, der Vermarktung, dem Vertrieb und dem Detailverkauf von

Premium-Zigarren, Tabakprodukten und Accessoires. Das Geschäft mit

Premium-Zigarren umfasst die Marken Davidoff, AVO, Camacho, Cusano,

Griffin's, Private Stock, Zino und Zino Platinum. Die Oettinger

Davidoff Gruppe vertreibt zudem in mehreren Ländern in

Generalvertretung zahlreiche Marken, darunter Haribo in der Schweiz

und S.T. Dupont in den USA. Das Unternehmen ist stark in der

Crop-to-Shop-Philosophie verwurzelt und verfolgt damit den Ansatz der

vertikalen Integration der gesamten Wertschöpfungskette, von den

Tabakfeldern in der Dominikanischen Republik, in Honduras und in

Nicaragua bis zu dem weltweiten Netzwerk der rund 75 Davidoff

Flagship Stores und Davidoff Shops sowie einem starken

Vertragshändlernetz.



