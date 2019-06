Most Actives des Handelstages: Facebook Call http://bit.ly/2L1FKxh Nach dem knackigen Kurssprung vom Dienstag hat sich am deutschen Aktienmarkt heute wenig getan. Der Leitindex Dax pendelte um seinen Vortagesschluss. EZB-Chef Mario Draghi hatte mit seinen geldpolitischen Äußerungen für Kursfantasien gesorgt. Nun richten sich die Augen auf die US-Notenbank, die am Abend den weiteren geldpolitischen Kurs vorgeben wird. Warten mögen Anleger nicht - daher das lustlose Pendeln. So sagte es Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank bei uns in der Sendung "Börse am Mittwoch" Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß