Ingeborg Gross und ihre Familie waren die alleinigen Eigentümer der 1877 gegründeten Schill+ Seilacher/Struktol Gruppe. Seit Ende der 1980er Jahre hat sich Frau Gross auch aktiv in die Firmenführung eingebracht. Sie hat das Unternehmen mit Weitsicht und Charme - wenn nötig auch mit Härte - zu dem gemacht, was es heute ist. Die Gruppe beschäftigt derzeit rund 1.000 Mitarbeiter weltweit und betreibt insgesamt sechs Produktionsstandorte in Deutschland und den USA. ...

