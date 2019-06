Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.KTCG: Kapsch TrafficCom am 19.6. -2,67%, Volumen 236% normaler Tage , FAA: Fabasoft am 19.6. -2,13%, Volumen 0% normaler Tage , VLA: Valneva am 19.6. -1,65%, Volumen 8% normaler Tage , POS: Porr am 19.6. 3,00%, Volumen 81% normaler Tage , SAC: Sanochemia am 19.6. 3,30%, Volumen 1% normaler Tage , AMS: AMS am 19.6. 10,78%, Volumen 8% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. AMS AMS 30.530 10.78% Sanochemia SAC 1.880 3.30% Porr POS 19.900 3.00% Valneva VLA 3.280 ...

