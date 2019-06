Ach, wäre doch schon Freitag, mag sich so mancher Siltronic-Aktionär denken, wenn er in dieser Woche auf einen Wochenchart schaut. In diesem bildet sich gerade ein Hammer aus. Er ist durch den dynamischen Anstieg entstanden, der sich seit dem Tief vom 18. Juni bei 49,12 Euro entwickelt hat.

Ein Hammer findet sich zwar bereits schon im Tageschart und es ist aus Sicht der Käufer höchst erfreulich, dass dieses Signal am Mittwoch durch den Anstieg über die 56,00-Euro-Marke bestätigt wurde. ...

