Von VW gab es zuletzt einige Nachrichten, die zwar nicht gerade Schlagzeilen-Neuigkeiten waren - aber durchaus interessant im Hinblick auf die Einschätzung des Unternehmens und die Aktie. Beispiel Klimaneutralität. Da handelt VW: Am Dienstag teilte das Unternehmen mit, an dem Tag ein "neues, klimaneutral betriebenes Rechenzentrum" bezogen zu haben. Dieses steht demnach im norwegischen Rjukan und wurde mit einem lokalen Partner "in nur sechs Monaten aufgebaut". Der Strom soll demnach zu 100% aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...