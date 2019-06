Neben einem Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping werde er in Osaka auch mit Putin zusammenkommen, kündigte der US-Präsident am Mittwoch an.

US-Präsident Donald Trump will am Rande des G20-Gipfels Ende kommender Woche in Japan auch den russischen Staatschef Wladimir Putin treffen. Neben einem Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping werde er in Osaka auch mit Putin zusammenkommen, kündigte Trump am Mittwoch in einem Interview des US-Senders Fox News an. Beim vorherigen Gipfel der 20 führenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...