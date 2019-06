Nach dem Zinsentscheid der Fed stehen am Donnerstag weitere Notenbanken im Blickpunkt. Zudem startet die Bürochat-App Slack an der New Yorker Börse.

Obwohl in mehreren Bundesländern der Fronleichnam gesetzlicher Feiertag ist, wird an der deutschen Börse am Donnerstag gehandelt. Die Blicke dürften dabei vor allem ins Ausland gehen.

Die US-Notenbank Federal Reserve beließ am Mittwochabend zwar die Leitzinsen unverändert, deutete aber mögliche Senkungen in der zweiten Jahreshälfte an. An den Märkten wird nun bereits für Juli mit einer Kappung des Leitzins gerechnet.

Am deutschen Aktienmarkt hatten die Kurse am Mittwoch leicht nachgegeben. Nach dem am Vortag erreichten Sechswochenhoch im Dax hielten die Anleger vor dem Leitzinsentscheid der Fed zunächst die Füße still. Der deutsche Leitindex ging mit einem Minus von 0,19 Prozent bei 12 308,53 Punkten aus dem Handel. Am Donnerstagmorgen notierte der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen im Plus.

1 - Vorgabe aus den USA

Beflügelt von der US-Notenbank Federal Reserve haben die New Yorker Börsen zur Wochenmitte leicht im Plus geschlossen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent höher auf 26.504 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,3 Prozent auf 2926 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 7987 Punkte.

2 - Handel in Asien

Das Signal der US-Notenbank für eine baldige Zinssenkung hat auch den Börsen in Fernost am Donnerstag Auftrieb verliehen. An der Tokioter Börse kletterte der japanische Leitindex Nikkei 0,6 Prozent auf 21.464 Punkte zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg ebenfalls um 0,6 Prozent. Die chinesische Börse in Shanghai legte mehr als zwei Prozent zu.

3 - US-Notenbank deutet mögliche Zinssenkung an

Angesichts des Zollstreits und unsicherer Konjunkturaussichten hält die US-Notenbank Federal Reserve die Tür für eine baldige Zinswende offen. Sie beließ den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch zwar in der Spanne von 2,25 bis ...

