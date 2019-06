Zürich (awp) - Das Biopharmaunternehmen Polyphor wird am Fachkongress American Society of Microbiology (ASM) Microbe einen Überblick über seine Antibiotika-Programme geben. Dabei werde das Unternehmen einen Einblick in seine Forschung im Bereich der Outer Membrane Protein Targeting Antibiotics (OMPTA) liefern, wie Polyphor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...