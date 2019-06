Lange stieg der weltweite Reichtum Jahr für Jahr deutlich an. Dieser Boom hat nun sein vorläufiges Ende erreicht - zumindest in den alten Industriestaaten. In Zukunft steigen die Vermögen anderswo.

Es steht kein Minus vor den Zahlen, noch wachsen die weltweiten Vermögen weiter an, zumindest im Schnitt. Dennoch schlägt die Bosten Consulting Group (BCG) in ihrem traditionsreichen Global Wealth Report Alarm. Das heute veröffentlichte Vermögensbarometer konstatiert, das Wachstum privater Vermögen sei zu einem "abrupten Stillstand" gekommen. Der Wert sei der Niedrigste der vergangenen 50 Jahre.

2018 lag das Wachstum laut BCG weltweit bei 1,6 Prozent. Im Vorjahr waren es noch 7,5 Prozent gewesen, in den Jahren davor im Schnitt 6,3 Prozent. Die Gründe für den Rückgang: der Absturz großer Aktienindizes um bis zu 20 Prozent im vierten Quartal, zudem hohe Bewertungsniveaus, geopolitische Risiken und die anhaltenden Niedrigzinsen.

Folgerichtig hatten jene Länder am meisten zu kämpfen, in denen viel an der Börse investiert wird, allen voran Japan, Nordamerika und Westeuropa. In Nordamerika gingen die privaten Vermögen voriges Jahr um 0,4 Prozent zurück, in Japan sogar um drastische 1,3 Prozent. In Westeuropa stiegen sie zwar, aber nur um magere 0,6 Prozent. Eine ...

