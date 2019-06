Nachdem die Tesla Aktie, noch Anfang des Monats ein Mehrjahres-Tief generiert hatte, so ist sie jetzt schon seit einigen Tagen am Steigen. Im Zuge des Anstiegs konnte der Anteilsschein sogar die 38-Tage-Linie überwinden. Insofern kann das als sehr positives Signal gewertet werden. Anfang Juni hatten auch die drei Oszillatoren unterhalb des Charts, Macd, Rsi und der Stochastik Indikator Kaufsignale erzeugt. Das war auch richtig so. Hier müssen Trader nun langsam etwas vorsichtig werden. Denn die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...