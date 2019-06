Der Euro holt die Verluste nach der Rede von EZB-Präsident Mario Draghi wieder auf. Vor allem die Aussagen von Fed-Chef Powell treiben den Kurs.

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank gestiegen. Der Euro kostete am Morgen 1,1265 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 1,1207 Dollar festgesetzt.

Wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...