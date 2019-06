Gossau (ots) -



Das Raiffeisen Unternehmerzentrum RUZ und daura, die erste

digitale Aktien-Plattform der Schweiz, geben bekannt, dass sie

zukünftig enger zusammenarbeiten werden. Unternehmen aus Industrie

und Gewerbe sollen ihr Aktienbuch sicher, einfach und günstig führen

und Aktienübertragungen praktisch per Knopfdruck abwickeln können.



Die häufigste Rechtsform Schweizer KMU ist die Aktiengesellschaft.

Rund 120'000 KMU führen 2019 in der Schweiz ein Aktienregister. In

der Praxis oft ein aufwändiger, administrativer Prozess. Insbesondere

dann, wenn es um die Übertragung von Aktien oder auch eine

Kapitalerhöhung geht. Dafür bietet das RUZ in Zusammenarbeit mit der

digitalen Aktien-Plattform daura nun eine einfache und sichere

Alternative an. daura, ein Gemeinschaftsunternehmen von Swisscom und

Luka Müller, Gründungspartner der Anwaltskanzlei MME, digitalisiert

mit Hilfe der Blockchain-Technologie Aktien und Partizipationsscheine

nach Schweizer Recht. Schweizer KMU, insbesondere nicht kotierte,

können damit ihr Aktienbuch effizient führen und günstig Kapital

beschaffen. Investoren wiederum profitieren davon, Aktien und

Partizipationsscheine untereinander ganz einfach und ohne Intermediär

- Peer-to-Peer - zu transferieren. Zusätzlich erhalten Investoren

global einen direkten Zugang zu Schweizer KMU. Die Unternehmen

wiederum gewinnen dadurch Zugang zu neuen Investorenkreisen.



Digital statt Papierkrieg und hohe Kosten



Durch die Zusammenarbeit mit daura erweitert das RUZ seine

Dienstleistungspallette in einem seiner Kernthemen, der

«Digitalisierung und Innovation». Für den RUZ Geschäftsführer

Matthias P. Weibel ist die digitale Aktie wie gemacht für Schweizer

KMU: "Die Emission und Weitergabe von Aktien ist durch die

Blockchain-Technologie deutlich einfacher und sicherer. Statt

Papierkrieg und hoher Kosten lässt sich alles digital abwickeln."

daura CEO Peter Schnürer sieht in der Partnerschaft mit RUZ "einen

wichtigen Schritt im Aufbau eines digitalen Ökosystems für Schweizer

KMU und somit auch für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts

Schweiz".



Nächste Ausbauschritte



Seit Mitte Februar 2019 ist die daura-Plattform aufgeschaltet.

Erste Firmen haben sich bereits registriert und nutzen die

Möglichkeit, ihr Aktienregister digital und in Echtzeit zu führen.

Mit der nächsten Ausbaustufe plant die daura-Plattform weitere

Dienstleistungen für Aktiengesellschaften anzubieten, wie die

Einladung zu Generalversammlungen und das Abbilden von

Mitarbeiter-Beteiligungsprogrammen.



Über das Raiffeisen Unternehmerzentrum RUZ



Das Raiffeisen Unternehmerzentrum ist eine im Jahr 2014 gegründete

Aktiengesellschaft mit schweizweit fünf Standorten. Im RUZ arbeiten

ausschliesslich Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich mit ihrem

Unternehmergeist und ihrem RUZ-Beratungsansatz ganz dem Erfolg der

Schweizer KMU aus Industrie und Gewerbe verschrieben haben. Sie

beraten und begleiten auf Augenhöhe rund um die Kernthemen Strategie,

Innovation, Digitalisierung, Nachfolge, Effektivität/ Effizienz,

Finanzierung und Führung. Beim RUZ sind unternehmerische Kompetenzen

und der Zugang zu Finanzierungslösungen unter einem Dach vereint.

www.ruz.ch



Über daura



daura ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Swisscom und Luka

Müller, dem Mitgründer von MME, einer führenden Anwaltskanzlei im

Blockchain-Bereich. Das Unternehmen hat zum Ziel, Aktien von

Schweizer KMUs mit Hilfe der Blockchain-Technologie zu

digitalisieren. Die daura-Plattform ermöglicht die Übertragung einer

Aktie über eine Blockchain-Transaktion. Diese Aktien eröffnen nicht

börsenkotierten Unternehmen den Zugang zu einem breiteren

Investorenkreis. Alle Rechtsfunktionen der Aktien, wie z.B. die

Ausführung des «Peer-to-Peer» Transfer, werden auf einer privaten in

der Schweiz durch Swisscom und durch die Schweizerische Post

betriebenen Private Blockchain abgewickelt. Mit dem Ziel ein

Ökosystem für digitale Assets für Schweizer KMU bereitzustellen,

arbeitet daura mit der Deutschen Börse und dem Fintech Startup

Sygnum, die eine zukünftige Beteiligung an daura angekündigt haben,

sowie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft BDO

zusammen.



