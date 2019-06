Frauenthal-HV (1) - Die Revolution. Von Frauenthal-HVs ist man ja zünftige Reibereien gewohnt, die den Nachmittag wie im Flug vergehen lassen. Die HV am 19.6.19 im Hotel Regina neben der Votivkirche war etwas anders. Weniger laut, und man hat trotz lange andauernder Unstimmigkeiten gespürt, dass der Konsens gesucht wird. So hat dann auch ein ruhig vorgetragener Antrag des IVA-Vizepräsidenten Michael Knap mit der Bitte um Vorreihung so etwas wie eine Revolution eingeleitet. Streben nach einem Kompromiss, so etwas war auf Frauenthal-HVs undenkbar, so weit ich zurückdenken kann. Und doch ist dieses Wunder geschehen, und einige Dutzend Aktionäre waren Zeugen dieses Wunders. Werter Leser, ich würde ihnen gerne die Spannung bis zum letzten Teil dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...