Die polnische Regierung will das Rentenalter von Richtern und Staatsanwälten unverhältnismäßig senken - und untergräbt damit das Prinzip der Unabsetzbarkeit.

Das neue polnische Pensionsgesetz für Richter verstößt nach Auffassung des Generalanwaltes am Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen EU-Recht. Die Maßnahmen widersprächen dem Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes und untergrüben das Prinzip der Unabsetzbarkeit der Richter und der Unabhängigkeit der Justiz, heißt es in dem am Donnerstag vorgelegten Schlussantrag des Generalanwaltes Evgeni Tanchev.

Der EuGH in Luxemburg ist das höchste rechtsprechende Organ der Europäischen Union. Eine Entscheidung wird demnächst erwartet. Der EuGH muss der Auffassung des Generalanwalts nicht folgen, tut dies aber ...

