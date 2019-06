Mick Knauff berichtet für Sie vom Frankfurter Börsenparkett über die aktuelle Marktlage. Besonders im Fokus: der DAX. Dieser konnte am Dienstag ordentlich zulegen. Doch auch in den USA lief es hervorragend. Vor allem Aktionäre der Technologiewerte, darunter NVIDIA, konnten sich über die positive Kursentwicklung freuen. Hierzulande sorgt das "Schreckgespenst" Mietdeckelung für Unsicherheit. Solange dieses Thema nicht in Gänze geklärt ist, bleibt es bei den großen Immobiliengesellschaften wie Deutsche ...

