Deutschland liegt bei den Lebensmittelpreisen nur knapp über dem EU-Durchschnitt - aber hinter krisengeschüttelten Ländern wie Griechenland.

Lebensmittel sind in Deutschland deutlich billiger als in anderen westeuropäischen Ländern. Wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mitteilte, lagen die Preise 2018 in deutschen Läden nur knapp über dem EU-Durchschnitt. In den Nachbarländern Frankreich, Belgien, Österreich sowie in Skandinavien sind sie jedoch erheblich höher. Selbst im krisengeschüttelten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...