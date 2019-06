Die E.ON-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen deutlich nach oben geschoben. Durch den Dividendenabschlag, der Mitte Mai verbucht wurde, wurde der Kurs zwischenzeitlich auf unter 9 Euro gedrückt. Doch die Käufer meldeten sich umgehend zurück und leiteten eine neue Aufwärtsbewegung ein.

Knapp unterhalb der 10,00-Euro-Marke schwenkte der Kurs in den vergangenen Tagen in eine Seitwärtsbewegung ein, doch am Dienstag gelang der Ausbruch auf ein neues 12-Monats-Hoch bei 10,21 Euro. Nun ist ...

