Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.LNZ: Lenzing am 20.6. -2,38%, Volumen 142% normaler Tage , EBS: Erste Group am 20.6. -1,52%, Volumen 104% normaler Tage , UQA: Uniqa am 20.6. -0,96%, Volumen 41% normaler Tage , OMV: OMV am 20.6. 1,62%, Volumen 90% normaler Tage , SPI: S Immo am 20.6. 1,87%, Volumen 217% normaler Tage , ANDR: Andritz am 20.6. 2,08%, Volumen 84% normaler Tage , ATX: -0,04% Aktie Symbol SK Perf. Andritz ANDR 32.460 2.08% S Immo SPI 20.150 1.87% OMV OMV 42.650 1.62% Uniqa UQA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...