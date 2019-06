Bei Beyond Meat ist es natürlich eine dankbare Vorlage, darauf zu verweisen, dass die Aktien erst vorigen Monat an die Börse gebracht worden sind. So geschieht es z.B. bei Twitter. Und wer von Anfang an dabei ist und zu 25 Dollar je Aktie gekauft hat, der kann sich in der Tat freuen angesichts von Notierungen im Bereich 164 Dollar. Hier ist die Volatilität aber nach wie vor sehr hoch, und 5, 10 oder auch 20 Dollar Kursveränderung sind hier auch ohne drastische Bewegungen des Gesamtmarktes möglich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...