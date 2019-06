Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SNH: Steinhoff am 20.6. -7,72%, Volumen 139% normaler Tage , UBSN: UBS am 20.6. -2,55%, Volumen 133% normaler Tage , TWR: Twitter am 20.6. -2,34%, Volumen 116% normaler Tage , BLDP: Ballard Power Systems am 20.6. 4,00%, Volumen 77% normaler Tage , GRUA: Geely am 20.6. 4,29%, Volumen 68% normaler Tage , LBDP: Klondike Gold am 20.6. 8,27%, Volumen 70% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Klondike Gold LBDP 0.187 8.27% Geely GRUA 1.506 4.29% Ballard Power Systems BLDP 3.640 4.00% Twitter ...

