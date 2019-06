Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Semperit +0,63% auf 12,76, davor 6 Tage im Minus (-5,09% Verlust von 13,36 auf 12,68), Stratasys -0,05% auf 20,87, davor 5 Tage im Plus (7,85% Zuwachs von 19,36 auf 20,88), paragon +0,96% auf 21, davor 5 Tage im Minus (-14,4% Verlust von 24,3 auf 20,8), Zalando -0,1% auf 39,3, davor 4 Tage im Plus (6,32% Zuwachs von 37 auf 39,34), Hutter & Schrantz Stahlbau -4,23% auf 27,2, davor 4 Tage im Plus (11,81% Zuwachs von 25,4 auf 28,4), Massimo Zanetti Beverage 0% auf 5,94, davor 4 Tage im Minus (-2,94% Verlust von 6,12 auf 5,94), Suess Microtec -0,51% auf 9,84, davor 3 Tage im Plus (6,57% Zuwachs von 9,28 auf 9,89), AXA -0,28% auf 23,115, davor 3 Tage im Plus (2,52% Zuwachs von 22,61 auf 23,18), Banco Santander-1,13% auf 4,014, davor 3 Tage im Plus (2,68% ...

