Der Klimawandel macht vielen Angst und die Frage, wie weit Klimaschutz gehen darf, spaltet die Gesellschaft. Dabei sollten statt moralisch überhöhter Symbolpolitik lieber die Fakten den Weg vorgeben.

Zunächst zu den Befürwortern des expansiven Klimaschutzes. Nahezu jede Woche gibt es neue Vorschläge für noch drastischere Maßnahmen zum Klimaschutz - darunter das sofortige Abschalten der 20 dreckigsten Kohlkraftwerke (ohne Kompensation), die Einrichtung eines Klimafonds im dreistelligen Milliardenbereich oder die sofortige Einführung einer CO2-Steuer.

Getrieben von den Grünen und ihrem Aufschwung in den Umfragen sowie der geradezu jugendlichen Begeisterung allenthalben über die Schüler- und Studentenproteste an Freitagen tritt die Bundesregierung als überzeugter Klimaschützer auf - zumindest rhetorisch. Allerdings weiß auch die Bundesregierung, dass abrupte Maßnahmen zur weiteren Reduzierung des CO2-Ausstoßes hierzulande nur mit hohen Kosten einhergehen, und zwar sowohl in ökonomischer als auch politischer Hinsicht.

Das führt zu den Gegnern des Klimaschutzes. Mit teils kruder Logik wird erstens der menschliche Beitrag zum Klimawandel abgelehnt. Zweitens verfangen ökonomische Schreckensszenarien (Rückkehr in die Steinzeit) bei konservativen Wählern recht gut. Aus der Sicht der Bundesregierung erzeugt dies eine echten Konflikt: Abschaltung von Kraftwerken und Fahrverbote sind Wahlhelfer für die sogenannte Alternative für Deutschland (AfD), ihre Verweigerung treibt den Grünen Wähler in die Arme.

Vor diesem Hintergrund ist Augenmaß und Rationalität gefordert, und zwar bei allen. Vor allem sollten diejenigen, die wirklich den Klimawandel aufhalten wollen, sich der rationalen Analyse und Diagnose bedienen. Zunächst sollte man sich an den Fakten orientieren: 1. Das Klimaproblem ist ein globales Problem, dass am besten als Allmendeproblem erfasst wird. Niemand kann davon ausgeschlossen werden, das Klima als Senke zu nutzen, die Schäden tragen alle; es ergibt sich ein Anreiz zu Trittbrettfahren.

2. Der globale CO2-Ausstoß betrug in 2018 etwas über 35 Milliarden Tonnen, davon entfielen auf die Bundesrepublik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...