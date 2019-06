Die Nachfrage nach dem Edelmetall legt nicht nur wegen der Geldpolitik und geopolitischen Spannungen weiter zu. Auch eine wichtige technische Marke ist durchbrochen.

Die Rally am Goldmarkt geht auch am Freitag weiter. Den zweiten Tag in Folge legte der Preis des Edelmetalls mit einem Plus von 1,5 Prozent deutlich zur und notierte das erste Mal seit September 2013 über der Marke von 1400 Dollar. Getrieben wird die große Nachfrage weiterhin von der Geldpolitik der Notenbanken und den geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran.

Bereits am Donnerstag war das Edelmetall auf den höchsten Stand seit fünf Jahren gestiegen, nachdem Fed-Chef Jerome Powell eine Zinssenkung der US-Notenbank am Mittwochabend deutscher Zeit in Aussicht gestellt hatte. Auf Wochensicht hat der Goldpreis um 80 Dollar oder fünf Prozent zugelegt, auf Jahressicht sind es bislang fast 10 Prozent.

Investoren ...

