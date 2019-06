Der Bauzulieferer InnoTec TSS AG (ISIN: DE0005405104) will den Anteilsinhabern eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro ausschütten. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung in Düsseldorf ab. Gegenüber dem Vorjahr (0,85 Euro) wird die Ausschüttung damit um 10 Eurocent gekürzt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 12,00 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 6,25 Prozent. Der InnoTec TSS-Konzern ...

