Der Höhenflug der Ölpreise als Folge der Eskalation zwischen den USA und dem Iran erhält einen Dämpfer: Die Preise sinken wieder leicht.

Die Ölpreise haben am Freitag leicht nachgegeben, nachdem sie am Vortag stark gestiegen waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 64,17 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 26 Cent auf 56,81 Dollar.

Starken Auftrieb hatten die Rohölpreise in den vergangenen Tagen durch die hohen Spannungen zwischen den USA und Iran erhalten. Der Iran hatte nach eigenen Angaben eine US-Spionagedrohne abgeschossen, die in der südlichen Provinz Hormosgan in den iranischen Luftraum ...

