Gestern gab es keine Investment Grade Emission am EUR Primärmarkt und auch für heute wird mit einer geringen Aktivität gerechnet. Dream Global Funding könnte demnach heute eine EUR 300 Mio. Anleihe (7J) platzieren. Des Weiteren kündigte UMG Groupe VYV eine EUR 500 Mio. Senior Anleihe für diese Woche an (10J). Aus dem High- Yield Segment preiste der Internet Service Anbieter Cogent Communications eine EUR 135 Mio. Senior Anleihe bei einer Emissionsrendite von 4,375 % (5NC2). Bei den EUR Cashbondindizes kam es gestern im Tagesvergleich am Sekundärmarkt abermals zu einer deutlichen Spreadeinengung v.a. im HY Segment - 15 BP (HY), 3 BP (IG), 2 BP (Senior Financials), 5 BP (Sub. Financials). Ratings: Moody ´s stufte die Jaguar Land Rover Ratings von Ba3 auf B1 hinab. Die ...

