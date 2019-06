Zuerst erfolgte die Vorstellung des Axis-Teams, des neuen Sales Directors Ralf Horner und der mitausstellenden Partnerunternehmen (Genetec, Siklu, Milestone, Qognify, Parquery, 2N und AG Neovo). Anschließend gab Jörg Rech einen Einblick in die Möglichkeiten, die der neue Prozessor »Artpec-7« in Axis-Videokameras bietet. Die neue Chip-Generation verdoppelt demnach die Leistung bei der Bilddatenverarbeitung. So bietet sie schärfere Bilder, weniger Rauschen, Artefakte und Geister-Effekte, bessere Lichtempfindlichkeit und Farbwiedergabe sowie mehr Details. Auch hinsichtlich Komprimierung und Mehrformat-Multi-Streaming, bei dem mehrere Streams in verschiedenen Bildraten gleichzeitig von der Kamera abgerufen werden können, ist der neue Chip ein Sprung nach vorn, erklärte Rech.

Der neue Prozessor kommt erstmals in der neuen Netzwerkkamera »P 1375« zum Einsatz. Neben gesteigerter Lichtempfindlichkeit ist hier übrigens auch eine manuelle Anpassung von Blau- und Rotkanal (der so genannte »Blauabgleich«) möglich. Axis stellte auch weitere Neuentwicklungen vor, darunter eine Indication-LED. Sie zeigt mit roter Beleuchtung an, sobald die Kamera aufzeichnet oder jemand auf die Live-Bilder zugreift. Neu ist auch eine Snap-in-Abdeckung, die man auf verschraubte Dome-Kameras aufgesteckt.

Video-Analytik und Künstliche Intelligenz

Neben Verbesserungen bei der Hardware gibt es auch bei der Software Neuerungen. Wo Video-Analysen zum Einsatz kommen, wird heute schnell von Künstlicher Intelligenz (KI) gesprochen. Damit es dabei im Bereich Videoüberwachung nicht zu Missverständnissen kommt, erläuterte Jörg Rech den Roadshow-Teilnehmern, wie sich Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Deep Learning unterscheiden. »Künstliche Intelligenz sind Maschinen, die wie Menschen intelligent denken und handeln«, so Rech. Erweiterte Video-Analytik basiert dabei auf Künstlicher Intelligenz, wenn z.B. bei vortrainierten Objektklassen Objekte automatisch detektiert werden.

Im Rahmen der KI gibt es das so genannte Machine Learning. Dabei lernen Systeme, Personen, Gesichter oder Fahrzeuge wie Fahrräder oder Autos, zu unterscheiden, ohne dass man sie dafür programmiert. Allerdings ist dabei noch die Mitarbeit von Menschen nötig. Sie müssen relevante Bildeigenschaften vorab extrahieren und klassifizieren.

Deep Learning gegen Fehlalarme

Einen Schritt weiter geht das das Deep Learning, bei dem neuronale Netze mit eigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...