Der Nervenkitzel für die Teilnehmer stand jedoch als letzter Programmpunkt auf der Agenda des L&R-Fachforums. Vorher gab es acht Vorträge über aktuelle Fragestellungen der Kältetechnik. Dabei wurden beispielsweise technische Innovationen zur Wasseraufbereitung sowie Fragen der Energieeffizienz erläutert. L&R-Fachforum setzt auf Klasse statt Masse Der bewusst klein gehaltene Teilnehmerkreis schaffte auch diesmal die Voraussetzung für intensive Diskussionen mit den Referenten. Sebastian Rüßmann, Geschäftsführer von L&R Kältetechnik: "Dieser Rahmen ist wirklich optimal, um Kunden oder potenziellen Kunden aktuelle Themen der Kältetechnik nahezubringen. Zum Beispiel gibt es im Bereich der Kältemittel zurzeit starken Diskussionsbedarf und interessante neue Entwicklungen. Ebenso ist es vielen Unternehmen noch nicht bewusst, wie hoch das Einsparpotenzial ist, das energieeffiziente Kältetechnik bietet." Die Teilnehmer schlossen sich dieser positiven Einschätzung an. Christian Klocke, Energiebeauftragter bei Spies Kunststoffe, Melle: "Neuerungen und Innovationen wurden sehr informativ dargestellt - eine rundum gelungene Veranstaltung, die ich gerne wieder besuchen werde." Dazu wird es Gelegenheit geben. Sebastian Rüßmann: "Wir werden das Fachforum künftig als Roadshow zwei- bis dreimal pro Jahr an wechselnden Standorten in ganz Deutschland veranstalten." Das nächste Fachforum Kältetechnik ist für den Herbst/ Winter 2019 in Leipzig geplant. (sf)

