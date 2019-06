Am Hexensabbat startet der Dax schwächer in den Handel. Angesichts des Konflikts zwischen den USA und dem Iran sind Anleger vorsichtig.

Der Dax hat an diesem Freitagmorgen die Rally der Wall Street nicht aufnehmen können. Zum Handelsstart liegt der deutsche Leitindex 0,1 Prozent im Minus bei 12.341 Punkten, nachdem er am Vortag im Tagesverlauf mit 12.438 Zählern noch ein neues Jahreshoch gesetzt hatte.

Vor allem die Spannungen zwischen den USA und dem Iran vertreibt die Anleger aus dem Aktienmarkt. US-Präsident Donald Trump soll am Donnerstag sogar Militärschläge gegen die Islamische Republik genehmigt, diese aber dann kurzfristig noch gestoppt haben, berichtet die "New York Times". Unklar sei, ob der Einsatz doch noch fortgesetzt werden könne.

Am Donnerstag hatte der Iran eine US-Militärdrohne abgeschossen. Umstritten ist, wo sich der Vorfall ereignete: Nach iranischen Angaben befand sich das unbemannte Fluggerät über iranischem Hoheitsgebiet, die USA widersprachen dieser Darstellung.

Vor dem Hintergrund eines drohenden militärischen Konflikts ziehen sich Investoren von den Aktienmärkten zurück und suchen Zuflucht in sicheren Alternativen. Der Goldpreis stieg auf das höchste Niveau seit September 2013, auch der Anleihemarkt erhielt vor allem am Donnerstag deutlichen Auftrieb. Die Nachfrage nach US-Staatsanleihen war so groß, dass die Rendite des zehnjährigen Papiers erstmals seit November 2017 unter die Marke von zwei Prozent fiel.

Gegen diese Entwicklung kam am Morgen nicht einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...