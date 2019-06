Wieder ein explosiver Börsengang in den USA: Die Aktien des Bürokommunikations-Dienstes Slack Technologies -4,55% haben am Donnerstag einen fulminanten Börsenstart hingelegt. Der erste Kurs in Höhe von 38,50 US-Dollar hatte fast 50 Prozent über dem Referenzkurs von 26 US-Dollar gelegen, den der Börsenbetreiber New York Stock Exchange am Mittwochabend (Ortszeit) festgesetzt hatte.Im Handelsverlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...