Propak zieht erfolgreich Bilanz: Rund 100 Unternehmen mit knapp 9.200 Mitarbeitern veredelten im Geschäftsjahr 2018 in Österreich 1,2 Mio. t Papier und Karton zu hochwertigen Produkten und Verpackungen mit einem Wert von 2,4 Mrd. Euro - gegenüber dem Jahr 2017 ist das ein Plus von 3,3 Prozent (in Tonnen) und wertmäßig ein Zuwachs von 3,6 Prozent.Der Anteil der Exporte ist im Jahr 2018 weiter leicht angestiegen: Insgesamt wurden 753.000 Tonnen (+1,1 Prozent) Produkte aus Papier und Karton im Wert von 1,75 Mrd. Euro (+4,9 Prozent) exportiert. Die Exportquote der Branche beträgt damit wertmäßig 74 ...

