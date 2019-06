Zürich (awp) - Zum Wochenschluss sind am Schweizer Aktienmarkt die Verlierer in der Überzahl. Nachdem der Leitindex SMI am Vortag noch bei 10'062 Punkten eine Rekordmarke gesetzt hatte, würden nun im begrenzten Rahmen Gewinne mitgenommen, kommentiert ein Händler. Allerdings könne sich die Stimmung sehr schnell auch wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...