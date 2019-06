Als Schlüssel dienen Transponder, mit denen der Einlass nutzerfreundlich und sicher erfolgt. Der Schließzylinder kann als Stand-alone-Lösung eingebaut oder kabellos mit einer im Objekt installierten Alarmanlage verbunden werden. So ist Sicherheit im Gebäude bereits an der Eingangstür zu steuern.

In wenigen Minuten und ohne Bohren kann der batteriebetriebene »Hilock 2200« mechanische Türschlösser ersetzen. Dieser besitzt ein elektronisches Knaufmodul, in das eine RFID (Radiofrequenz-Identifikation)-Leseeinheit eingebaut ist. Um Zutritt zu bekommen, hält man einfach einen Transponder davor. Sofern es sich um einen berechtigten Transponder handelt, koppelt der Knauf in den Zylinder. Die Tür lässt sich durch Drehen des Knaufs nun auf- und auch wieder zuschließen.

Selbst bei extremen Temperaturen von minus 20 oder plus 60 Grad Celsius ...

