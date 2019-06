Der neue Roboter von Wittmann Battenfeld, Nürnberg, verfügt in jeder Ausführung über folgende Dimensionen: in der X-Achse: 2.000-3.000 mm, in der Y-Achse: 2.800-3.600 mm und in der Z-Achse: 5.000-9.000 mm. Der Roboter ist modular und flexibel aufgebaut, denn die einzelnen linearen Hauptachsen stehen in diversen Längen zur Verfügung und lassen sich somit optimal an die jeweilige Anwendung beziehungsweise Spritzgießmaschine anpassen. In der Standardkonfiguration bewältigt der Roboter eine Traglast von bis zu 150 kg. In dieser Konfiguration kommt eine zusätzliche Servo-C-Schwenkachse zum Einsatz. Diese verfügt über einen Schwenkbereich von 0-180 Grad, 250 Nm Drehmoment und eine Genauigkeit von 0,1 Grad. Um die Hübe und das hohe Traggewicht verwindungsfrei über den gesamten Arbeitsbereich zu bewältigen, ist die stählerne Z-Achse als dickwandiges Doppelprofil mit einem Querschnitt von 700 × 400 mm ausgeführt. Auch alle anderen Achsen bestehen aus Stahlkomponenten, um höchste Steifigkeit zu gewährleisten. Bei den Antrieben setzt das Unternehmen auf die Kombination von Zahnstange und Ritzel (bei allen Horizontalachsen in Verwendung),beziehungsweise auf kombinierten Riemen- und Zahnstangenantrieb (bei einem Vertikalteleskop). Der Roboter wird standardmäßig mit der neuesten Version der intern verbauten CNC9-Steuerung und der R9-TeachBox ausgeliefert. Die R9 greift in ihrer Funktionalität auf die lange Zeit vielfach bewährte Version R8 zurück, wobei die Features noch diverse weitere Verfeinerungen erfahren haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...