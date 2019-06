Der Goldpreis konnte am gestrigen Donnerstag stark zulegen und beflügelte damit auch die Aktien vieler großer Produzenten des gelben Metalls. Gold zur Auslieferung im August, der am meisten gehandelte Futures-Kontrakt in New York, schloss bei 1.396,90 USD pro Unze. Das ist ein Anstieg von fast 50 USD gegenüber dem Vortag und der höchste Stand seit September 2013. Das machte sich auch bei dem ehemaligen Branchenprimus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...