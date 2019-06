++ Lufthansa droht ein Mitarbeiterstreik ++ DE30 steigt aufgrund positiver EMIs ++ Deutsche Bank durch Presseberichte unter Druck ++Europäische Aktien notieren heute nach anderthalb Stunden im Handel höher. Die größten Zuwächse sind an den österreichischen, spanischen und polnischen Börsen zu verzeichnen, während die Indizes aus Russland und der Schweiz unter den gestrigen Schlusskursen notieren. Öl- und Gasunternehmen führen die Gewinne an, während Aktien aus dem Gesundheitswesen am meisten hinterherhinken. Der DE30 konnte den gestrigen Rückgang bei 12.280 Punkten stoppen. Der deutsche Leitindex notiert heute höher, gestützt durch besser als erwartete EMI-Werte. Für den Fall, dass die positive Stimmung anhalten, sollten zwei Marken beobachtet werden: 12.420 Punkte und 12.460 Punkte. Der erste Wert markiert das Wochenhoch, der ...

