Beyond Meat -4.33% Wosab (161150): Beyond Meat reduziert. Aktie könnte unter Druck kommen, weil gestern nachbörslich CNBC über mögliche Behandlungen von Fleischlos-Burgern mit ungesunden, potenziell krebserregenden, Substanzen berichtet hat. Zudem setzt Taco Bell lieber auf eigene vegetarische Produkte als den Beyond- oder Impossible Burger. (21.06. 11:01) >> mehr comments zu Beyond Meat: www.boerse-social.com/launch/aktie/beyond_meat Bechtle -0.51% Clown (INSIDE01): 17.06.19https://www.wallstreet-online.de/aktien/bechtle-aktie/insidertrades Vorstand 23.977,95EUR (21.06. 08:38) >> mehr comments zu Bechtle: www.boerse-social.com/launch/aktie/bechtle_ag Duerr 0.71% ...

