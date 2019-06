Christi Himmelfahrt vs. Fronleichnam ist ein 1:0. Aber immerhin landete auch der zweite Feiertag, an dem heuer gehandelt wurde, im dreistelligen Millionenbereich. So schrieb es die APA: "Wertmäßig kam (zu Fronleichnam) ein Umsatz im prime market von 100,466 Mio. Euro zu Stande". Im wikifolio (siehe Seite 3) haben wir Strabag (zu 29,812) und auch ams (zu 30,12) wieder aufgestockt. Strabag ( Akt. Indikation: 29,54 /29,74, 0,30%)AMS ( Akt. Indikation: 30,28 /30,37, -3,43%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 21.06.)

Den vollständigen Artikel lesen ...