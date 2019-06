Chinas Onlineshopper befeuern LVMH, GK Software ist eine Wette auf den Turnaround und Ericsson profitiert vom Huawei-Bann. Außerdem: die Börsenneulinge Traton und Global Fashion Group im Check. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: LVMH - Gewinne vom Feinsten

Das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich, aber die Lust der Chinesen auf Luxus ist ungebrochen. Mit chinesischen Konsumenten macht die Luxusgüterindustrie ein Drittel ihres Umsatzes. Bis 2025 werde sich der chinesische Luxuskonsum auf umgerechnet 175 Milliarden Dollar verdoppeln, prognostiziert die Unternehmensberatung McKinsey. Trotzdem ist der Markt kein Selbstläufer, denn auch die Luxusgüterhersteller müssen sich neuen Konsumgewohnheiten anpassen.

Diesen Wandel treiben vor allem junge Käufer, die um die Jahrtausendwende geborenen Millennials. Investitionen in den E-Commerce sind daher unerlässlich - und zudem günstiger, als ein dichtes Filialnetz aufzubauen. Ein paar repräsentative Luxustempel in großen Metropolen reichen.

Einen Traumstart ins Jahr legte Louis Vuitton hin, weil das Unternehmen genau das erkannt hat. Der größte Umsatzträger des weltgrößten Luxusgüterkonzerns LVMH ist seit Mitte 2017 mit einer eigenen Plattform in China online. Und dieser Vertriebskanal lohnt sich offenbar. Die Nachfrage nach Louis-Vuitton-Produkten in China sei "unerhört", sagte Chef Michael Burke vor Analysten.

Unter dem Dach von LVMH befinden sich insgesamt 75 Luxusmarken. Der Gruppenumsatz stieg im ersten Quartal um 16 Prozent auf 12,54 Milliarden Euro. Dazu haben sämtliche Regionen und Sparten beigetragen. Gerüchten, LVMH könne es auf das Modehaus Chanel abgesehen haben, erteilte das Management eine Absage. Der Übernahmepreis ginge an die 100 Milliarden Euro. Das sei zu teuer. Außerdem habe man ja Christian Dior.

Aktientipp 2: GK Software - Führend an der Ladenkasse

Den Spezialisten für Abrechnungssoftware hatte es dick erwischt: Vorleistungen für neue Produkte, zähe Abwicklung einiger Projekte in Amerika und der Absprung eines Großkunden ließen die Gewinne von GK Software in den vergangenen Monaten einbrechen. Fast vier Millionen Euro Verlust verbuchte das Unternehmen im ersten Quartal. Für den weiteren Jahresverlauf aber sieht es besser aus. Nach mehr als eineinhalb Jahren Baisse ist GK Software nun reif für eine Erholung.

Als Top-Anbieter für Software um den sogenannten Point of Sale (POS) im Einzelhandel profitiert GK von wichtigen Trends: Große Einzelhändler wollen durch automatisiertes Kassieren Kosten senken und ihren stationären Handel enger mit ihrem Onlinegeschäft verzahnen. Immer mehr Kunden wollen via App einkaufen und bezahlen. Mehr als 300.000 Installationen von GK Software sind auf Terminals, mobilen Geräten und Servern weltweit im Einsatz, vor allem bei großen Filialunternehmen wie Aldi, Walmart, Lidl oder Adidas. In den USA kommen dieses Jahr zwei neue Kunden mit 1500 Filialen dazu, eine Tankstellenkette wird neu mit Abrechnungssoftware ausgestattet.

Seit Kurzem setzt GK künstliche Intelligenz in einem automatisierten System zur Preisfindung ein, das von SAP vertrieben wird. Der Softwarekonzern ist wichtigster Partner und mit 5,2 Prozent Großaktionär. Der Weltkonzern könnte über ein Vorkaufsrecht der Gründeranteile die Mehrheit übernehmen. Aktuell würde SAP dafür nicht einmal 70 Millionen Euro zahlen; ein Taschengeld, angesichts der ausgesprochen guten Marktposition von GK.

Börsenneulinge Traton und Global Fashion Group und Anleihetipp Ericsson

Neue Aktien: Traton und Global Fashion Group - Börsennotierte Wettbewerber sind deutlich günstiger

Volkswagen hat in seinem Ableger Traton die Lkw-Marken Scania, MAN und VW Caminhões e Ônibus gebündelt. Elf Prozent davon sollen an der Börse für rund 1,9 Milliarden Euro verkauft werden. Anleger können abwarten. Auf eine schwache Konjunktur reagiert das Lkw-Geschäft oft heftig, Regulierung und Emissionslimits setzen ihm zu. Konkurrenten sind Daimler, Volvo und CNH Industrial (Iveco, Magirus).

Das Juwel von Traton ist die schwedische Scania, die mit elf Prozent Gewinnmarge als Branchenprimus gilt. Sechs Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...