Die Arbeitskosten in der deutschen Industrie sind weiter hoch und drücken auf die Investitionsfreude. Im Osten sind sie zwar deutlich niedriger - hier gibt es aber ein anderes Problem.

Die Arbeitskosten in der deutschen Industrie steigen im internationalen Vergleich weiter an und trüben so die Zukunftsperspektiven. Mit 41,01 Euro pro Stunde lagen sie 2018 fast ein Drittel über dem Durchschnitt der Industrienationen, wie eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) ergab. Innerhalb Deutschlands besteht dabei weiterhin ein starkes West-Ost-Gefälle: In Ostdeutschland liegen die durchschnittlichen Stundenkosten bei 27,84 Euro und damit 35 Prozent unter denen des Westens (42,92 Euro).

Höhere durchschnittliche Arbeitskosten pro Stunde und Arbeitnehmer hat das verarbeitende Gewerbe vor Deutschland auf Rang Fünf nur in Belgien (42,65 Euro), Dänemark (45,58), Norwegen (48,36) und der Schweiz (51,53). Rechnet man den Vorleistungsverbund (wie wirtschaftsnahe Dienstleister) hinzu, fallen die Kosten in Deutschland um knapp 2,20 Euro auf 38,80 Euro. ...

