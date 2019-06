Lufthansa beantwortet Fragen zu den Austrian Airlines >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Cashback- und Mobile Payment-System ... Lufthansa We recently asked you to send us your questions about Austrian Airlines. This week is dedicated to our fleet: What does OE-LPF stand for? How does Austrian Airlines determine which aircraft to use on what route? Find out on the AustrianBlog! Servus ?? Lufthansa Mitglied in der BSN ...

Den vollständigen Artikel lesen ...