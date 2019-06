Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, ich möchte an dieser Stelle nicht vor einem Crash warnen. Denn auch ich habe nicht die Glaskugel, um genau vorherzusagen, wie lange Aktien steigen oder wann sie fallen. Aber ich möchte Ihnen in diesem Artikel eine Möglichkeit aufzeigen, mit denen Sie Ihr Portfolio effizient gegen genau diese Überraschungsmomente an der Börse absichern können. Kurse fallen schneller als sie steigen In ruhigen Börsenphasen ohne negative Nachrichten ist die Schwankungsintensität der Kurse tief, man spricht dann von einer niedrigen Volatilität. Gerade wenn die Kurse relativ konstant und eher langsam nach oben laufen, wie so oft in den vergangenen zehn Jahren des laufenden Bullenmarktes, stufen professionelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...