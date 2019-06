Seit zehn Jahren prägt Akio Toyoda als CEO Toyota. Am liebsten testet er seine Ideen auf dem Nürburgring, den er in Japan sogar teilweise nachbauen ließ. Nun muss er bei der E-Mobilität den Anschluss wiederfinden.

Wenn Akio Toyoda an diesem Wochenende beim 24-Stunden-Rennen mit einem Toyota GR Supra über die Asphaltschleifen des Nürburgrings rast, dann schließt sich ein Kreis, der dort vor mehr als anderthalb Jahrzehnten begann. Damals fasste Toyoda den Entschluss, trotz eines Alters von bald 50 Jahren noch das Rennfahren zu erlernen. Nach einigen Übungen in Japan brachte Toyotas Chef-Testfahrer Hiromu Naruse ihn zum Training in die Eifel. Als dort die Autos mit Tempo 200 an ihm vorbeiflitzten, rutschte Toyodas Herz in die Hose: "Eine Runde dauert zehn Minuten und ich dachte: Bin ich in zehn Minuten noch am Leben?", erinnert er sich heute.

Doch Aufgeben kam nicht in Frage. Schließlich wagte sich Toyoda beim 24-Stunden-Rennen 2007 am Steuer eines Lexus IS in die berüchtigte grüne Eifelhölle. "Ich hatte Angst, mit anderen Autos zusammenstoßen, an Überholen konnte ich nicht einmal denken", berichtete Toyoda später. Aber er erreichte die Ziellinie. Seitdem kehrte der heute 63-Jährige immer wieder zum Ring zurück, als Fahrer und als Unterstützer für das Toyota-Rennteam Gazoo Racing, auch nach seinem Aufstieg vor zehn Jahren zum Chef des von seinem Großvater gegründeten Unternehmens.

Seine deutschen Rennerfahrungen haben die Persönlichkeit von Toyoda geprägt und ihm das Selbstvertrauen gegeben, Japans wichtigstes Unternehmen ein Jahrzehnt lang mit sicherer Hand zu lenken. Er parierte die scharfen Fragen von Senatoren bei der Befragung im US-Kongress wegen klemmender Gaspedale, überwand den monatelangen Produktionsstopp nach dem Tsunami in Japan und verwandelte den Autobauer wieder in eine Gewinnmaschine. Sein Erfolg beruht auf seinem starken Charisma, der Achtung vor dem berühmten Familiennamen und dem Respekt vor seiner Auto-Kompetenz. Doch die wahre Nagelprobe steht Toyoda noch bevor: Bei der Elektrifizierung zögerte der Motorsportfan sehr lange, sodass Toyota nun einiges an Boden zurückgewinnen muss.

Eigentlich könnte sich der CEO längst in den Verwaltungsrat zurückziehen, in Japan ist dies im Schnitt schon nach fünf Jahren üblich. Doch der Gründerenkel will über sein Amtsjubiläum an diesem Sonntag hinaus noch "einige Zeit" am Steuer bleiben, um Toyota einen "Modellwechsel" zu verpassen, wie er es in der Sprache seiner Branche formuliert. "Meine wahre Mission besteht darin, Toyota als Mobilitätsanbieter vollständig neu zu konstruieren", betont Toyoda seit anderthalb Jahren und begründet dies mit der Gefahr, dass das Vordringen von vernetzten, autonomen, gemeinschaftlich genutzten und elektrischen Fahrzeugen das konventionelle Geschäftsmodell der Autoindustrie zerstören könnte.

Die Warnung ist typisch für seinen Führungsstil. Egal wie gut die Geschäftszahlen ausfallen, immer wieder rüttelt Toyoda die erfolgsverwöhnte Belegschaft des ...

