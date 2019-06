Lieber Leser,

stellen Sie sich eine Aktienanlage vor, die niemals bei "Null" landen kann. Auf der anderen Seite aber könnte diese Anlage ein Plus von 100 %, 200 % oder 500 % schaffen. Niemals bei "Null" landen - also niemals 100 % Verlust zu erleiden, kann Ihnen schon mit dem Dax gelingen. Und deshalb stehen die Chancen so viel besser als die Risiken.

Dax kann nicht 100 % verlieren

Ich spreche vom sogenannten Performance-Dax, den Sie an jedem Tag einfach im Fernsehen verfolgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...